مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: به مناسبت هفته گردشگری بازدید از موزه‌ها و اماکن تاریخی تحت اختیار این اداره کل برای عموم و علاقه‌مندان رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی گفت: با توجه به فرارسیدن روز جهانی گردشگری، بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش این اداره‌کل در روز‌های ۱۰ و ۱۱ مهرماه (پنجشنبه و جمعه) برای عموم مردم به‌صورت رایگان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: همه موزه‌های استان زنجان مانند پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه و آرامگاه چلبی اوغلو و معبد داش کسن در سلطانیه، موزه رختشوی‌خانه و موزه باستان‌شناسی ذوالفقاری در زنجان برای بازدید عموم رایگان است.

او اظهار کرد: هفته گردشگری ۵ تا ۱۱ مهرماه در سراسر کشور با شعار «گردشگری و تحول پایدار» است.