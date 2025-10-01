پخش زنده
امروز: -
نمایش «هیولا کُش» به کارگردانی محمد جهانپا و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی با الهام از داستانهای شاهنامه فردوسی، در روزهای پایانی مهرماه روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر نمایشی که بر اساس روایت گشتاسپ در شاهنامه طراحی شده، تلاش دارد تا با بهرهگیری از زبان هنر، پیوندی میان مفاهیم اسطورهای و دغدغههای امروز نوجوانان و خانوادهها برقرار کند.
نمایش «هیولا کُش» به نویسندگی مهدی سیمریز و کارگردانی محمد جهانپا و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی با الهام از داستانهای شاهنامه فردوسی و با هدف بازخوانی مفاهیم هویت ملی، به همت خانواده فرهنگ و هنر امید و معاونت راهبری استانها تولید و اجرا خواهد شد.
در این نمایش موضوعاتی، چون چالشهای بین نسلی، حفظ هویت فرهنگی و نقش جوانان در ساخت آینده کشور در قالبی حماسی و نمایشی بازآفرینی میشود.
از ویژگیهای برجسته این اثر میتوان به طراحی صحنه چندلایه و متحرک، استفاده از جلوههای ویژه و ویدیو مپینگ و اجرای بازیگران حرفهای و نوجوانان مستعد اشاره کرد.