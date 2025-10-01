

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در امور آبفای شهرستان اشکذر طی نیمسال نخست ۱۴۰۴ گفت: توسعه و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی با هدف تأمین آب پایدار برای شهروندان از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره بوده است.

او افزود: در این مدت هزار و ۴۴۰ متر شبکه توزیع آب توسعه و هزار و ۹۶ متر شبکه فرسوده بازسازی شد و همچنین هزار و ۹۰۰ متر از خط انتقال آب شرب اشکذر با لوله‌های چدن و پلی‌اتیلن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر بازسازی شد.

به گفته علمدار، ۲ هزار و ۱۲۰ متر از خط انتقال بخش خضرآباد نیز مرمت شد و عملیات تعویض شش پمپ چاه آب برای افزایش پایداری و کیفیت خدمات انجام گرفت.

مدیرعامل آبفای استان یزد ادامه داد: در حوزه خدمات به مشترکان نیز طی شش‌ماهه اول سال جاری، ۳۴۷ فقره انشعاب جدید آب واگذار، ۲۱۲ کنتور خراب تعویض و ۶۰ انشعاب استانداردسازی شده است.

علمدار با بیان اینکه شهرستان اشکذر هم‌اکنون دارای ۲۳ هزار انشعاب فعال است، خاطرنشان کرد: این شهرستان شامل ۹ هزار و ۶۳ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار و ۵۶۶ نفر می‌باشد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم این منطقه در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد.

او در پایان تصریح کرد: تداوم این اقدامات در ماه‌های آتی نیز دنبال خواهد شد تا زمینه دسترسی پایدار و مطمئن به آب شرب سالم برای شهروندان اشکذر بیش از پیش فراهم شود.