به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کبودراهنگ گفت: این محور در ادامه محور کبودراهنگ، ویان در حال روکش آسفالت است.

سیدحسین حسینی افزود: طول این کنارگذر بیش لز ۳ کیلومتر بوده که با اعتباری بیش از ۱۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال روکش و بهسازی است.

او تأکید کرد: امسال بیش از ۴۰ کیلومتر از محور‌های شهرستان کبودراهنگ بهسازی و روکش آسفالت و حدود ۱۰۰ کیلومتر خط کشی و ایمن سازی شده است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کبودراهنگ تصریح کرد: روکش آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر تأمین اعتبار شده و با انتخاب پیمانکار بزودی انجام خواهد شد.

فرماندار کبودراهنگ هم گفت: امسال برای روکش آسفالت محور‌ها بیش از ۲۰۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

سید ایوب موسوی افزود: محور دو روستای سردارآباد و امیرآباد یکی از محور‌های پرتردد شهرستان است که که نیازمند بهسازی و روکش آسفالت است.

شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۸۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی است که از این مقدار حدود ۶۰ کیلومتر نیازمند ترمیم و روکش آسفالت است.

امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴۰ کیلومتر از محور‌ها روکش آسفالت شده است.