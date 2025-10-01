پخش زنده
کنارگذر شهر کبودراهنگ یکی محورهای پرتردد این شهرستان محسوب می شود که در حال روکش آسفالت و بهسازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای کبودراهنگ گفت: این محور در ادامه محور کبودراهنگ، ویان در حال روکش آسفالت است.
سیدحسین حسینی افزود: طول این کنارگذر بیش لز ۳ کیلومتر بوده که با اعتباری بیش از ۱۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال روکش و بهسازی است.
او تأکید کرد: امسال بیش از ۴۰ کیلومتر از محورهای شهرستان کبودراهنگ بهسازی و روکش آسفالت و حدود ۱۰۰ کیلومتر خط کشی و ایمن سازی شده است.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای کبودراهنگ تصریح کرد: روکش آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر تأمین اعتبار شده و با انتخاب پیمانکار بزودی انجام خواهد شد.
فرماندار کبودراهنگ هم گفت: امسال برای روکش آسفالت محورها بیش از ۲۰۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
سید ایوب موسوی افزود: محور دو روستای سردارآباد و امیرآباد یکی از محورهای پرتردد شهرستان است که که نیازمند بهسازی و روکش آسفالت است.
شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۸۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی است که از این مقدار حدود ۶۰ کیلومتر نیازمند ترمیم و روکش آسفالت است.
امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴۰ کیلومتر از محورها روکش آسفالت شده است.