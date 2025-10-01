پخش زنده
بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال با حضور ۱۲ تیم از فردا، ۱۰ مهر آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته نخست بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال ۶ مسابقه در شهرهای مختلف برگزار میشود.
ساعت و محل برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:
شهرداری گرگان - زاگرس ساعت ۱۵ گرگان
نفت آبادان - پایش پارت ساعت ۱۶ آبادان
رعد پدافند - پترو نوین ساعت ۱۶ اصفهان
طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان ساعت ۱۶ تهران
کاله مازندران - استقلال تهران ساعت ۱۸ آمل
مهگل البرز -پاس کردستان ساعت ۱۸ تهران
تیم بسکتبال شهرداری گرگان در فینال فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال با پیروزی برابر طبیعت قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد.