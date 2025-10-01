مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) با توان مصرفی ١۶٠ کیلووات در یک منزل شخصی در شهر گرمدره کشف و تحویل مراجع انتظامی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛

خواجه وند با بیان اینکه در این مرکز با دستکاری کنتور برق و استفاده از برق غیرمجاز معادل برق ٢٠٠ خانوار مصرف می‌شد گفت:در سال ١۴٠٣ تعداد ٣٣١ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ۵٢ مرکز کشف و جمع‌آوری شده بود.

وی افزود: از عموم شهروندان درخواست می‌ شود تا در این راه به کمک صنعت برق بیایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک به استخراج ماینر‌های غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع رسانی کنند و پاداش دریافت کنند.