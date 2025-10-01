سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در چارچوب سفرهای نظارتی سفر دو روزه‌ای را به استان قزوین آغاز کرد

ورود معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این سفر با هدف بررسی دقیق روند پیشرفت پروژه‌های زیربنایی و عمرانی استان و همچنین تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه صورت پذیرفته است.

یکی از محور‌های اصلی این سفر، برگزاری نشستی تخصصی با حضور کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان قزوین است. هدف از این نشست، شنیدن مستقیم چالش‌ها، موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری در استان و تلاش برای تسهیل تخصیص منابع مالی لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

پورمحمدی به همراه مسئولین استانی، از پروژه‌های کلیدی و زیربنایی که در دست اجرا هستند و به اتمام نرسیده‌اند، بازدید خواهد کرد. این بازدید‌ها با تمرکز بر پروژه‌هایی انجام می‌شود که تکمیل آنها می‌تواند تأثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی و رفاه منطقه‌ای داشته باشد تا تسریع در تخصیص اعتبارات لازم برای رفع تنگنا‌های مالی آنها صورت گیرد.

بخش مهمی از این سفر به شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اختصاص دارد. در این شورا، ضمن بررسی نهایی بودجه‌های آتی و تخصیص ردیف‌های اعتباری، استراتژی‌های توسعه بلندمدت استان قزوین با لحاظ اولویت‌های ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

این سفر همچنین شامل حضور مقامات ارشد دیگری از سازمان برنامه و بودجه، از جمله رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی و معاون توسعه و امور مجلس آن سازمان، است تا تمامی ابعاد اجرایی و پشتیبانی پروژه‌ها به صورت همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.