ورود معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به قزوین
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در چارچوب سفرهای نظارتی سفر دو روزهای را به استان قزوین آغاز کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این سفر با هدف بررسی دقیق روند پیشرفت پروژههای زیربنایی و عمرانی استان و همچنین تعامل مستقیم با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه صورت پذیرفته است.
یکی از محورهای اصلی این سفر، برگزاری نشستی تخصصی با حضور کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران استان قزوین است. هدف از این نشست، شنیدن مستقیم چالشها، موانع تولید و جذب سرمایهگذاری در استان و تلاش برای تسهیل تخصیص منابع مالی لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
پورمحمدی به همراه مسئولین استانی، از پروژههای کلیدی و زیربنایی که در دست اجرا هستند و به اتمام نرسیدهاند، بازدید خواهد کرد. این بازدیدها با تمرکز بر پروژههایی انجام میشود که تکمیل آنها میتواند تأثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی و رفاه منطقهای داشته باشد تا تسریع در تخصیص اعتبارات لازم برای رفع تنگناهای مالی آنها صورت گیرد.
بخش مهمی از این سفر به شرکت در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه اختصاص دارد. در این شورا، ضمن بررسی نهایی بودجههای آتی و تخصیص ردیفهای اعتباری، استراتژیهای توسعه بلندمدت استان قزوین با لحاظ اولویتهای ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
این سفر همچنین شامل حضور مقامات ارشد دیگری از سازمان برنامه و بودجه، از جمله رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی و معاون توسعه و امور مجلس آن سازمان، است تا تمامی ابعاد اجرایی و پشتیبانی پروژهها به صورت همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.