تا دقایقی دیگر درشهر چلیچه استان چهارمحال و بختیاری رقابت تیمهای شهرداری چلیچه و پیشتازان بندرترکمن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه به همراه ۵ تیم دیگر در گروه شمال لیگ دست اول کشور قرار دارند.
حسین زمانی افزود: در پایان رقابتها دو تیم برتر با نمایندگان برتر گروه جنوب برای مشخص شدن تیم اول و دوم و صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور رقابت میکنند.
تیمهای شهرداری چلیچه و پیشتازان بندرترکمن ساعت ۱۶:۰۰ امروز به مصاف هم میروند.