مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان توسعه پایدار صنعت گردشگری را در گرو بهره‌گیری از دانش و تجربه پیشکسوتان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی در مراسم تجلیل از فعالان عرصه گردشگری گفت: توسعه پایدار گردشگری نیازمند بهره‌گیری از دانش، تجربه و نگاه دلسوزانه پیشکسوتان است و وظیفه خود می‌دانیم که قدردان زحمات آنان باشد.

وی اظهار کرد: فعالان برتر در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، پیشکسوتان عرصه هتلداری، فعالان برتر بخش مهمانپذیرها، فعالان برتر بخش مجتمع گردشگری، راهنما‌های فعال تور‌های ورودی و ... تقدیر شد.

معاون گردشگری استان زنجان نیز به شعار سازمان جهانی جهانگردی برای سال جاری، «گردشگری برای توسعه پایدار» اشاره کرد و گفت: تجلیل از پیشکسوتان نه تنها یادآور نقش بی‌بدیل آنها در توسعه گردشگری است، بلکه نشان می‌دهد که انتقال تجربیات و دانش به نسل‌های بعدی، بخشی از توسعه پایدار گردشگری محسوب می‌شود.

آبیان با اشاره به اهمیت نقش پیشکسوتان در شکل‌گیری و توسعه گردشگری استان گفت: هدف ما از این دیدارها، تجلیل از تجربیات ارزشمند و خدمات بی‌دریغ کسانی است که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده‌اند.

وی گفت: معرفی جاذبه‌های گردشگری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تسهیل شرایط برای فعالان و سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین مواردی است که در استان باید اتفاق بیفتد تا شاهد توسعه گردشگری استان باشیم.