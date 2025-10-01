به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیبا آسیا، برنامه مرحله گروهی سومین دوره رقابت‌های بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ را اعلام کرد.

سومین دوره سوپر لیگ غرب آسیا با حضور تیم‌های شهرداری گرگان، ساجس لبنان، الریاضی لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه از ۱۴ آبان آغاز خواهد شد.

برنامه کامل دیدار‌های نماینده بسکتبال ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه - ۱۴ آبان

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

میزبان: بیروت / لبنان

شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۲ آبان

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۲۹ آبان

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۶ آذر

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان

چهارشنبه - ۱۷ دی

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۵ دی

ساعت ۱۸ به وقت ایران

میزبان: آستانه / قزاقستان

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۱۶ بهمن

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران

میزبان: دمشق / سوریه

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۹ بهمن

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

میزبان: بیروت - لبنان

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان