برنامه سومین دوره رقابتهای بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیبا آسیا، برنامه مرحله گروهی سومین دوره رقابتهای بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
سومین دوره سوپر لیگ غرب آسیا با حضور تیمهای شهرداری گرگان، ساجس لبنان، الریاضی لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه از ۱۴ آبان آغاز خواهد شد.
برنامه کامل دیدارهای نماینده بسکتبال ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه - ۱۴ آبان
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت / لبنان
شهرداری گرگان - ساجس لبنان
پنجشنبه - ۲۲ آبان
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان
پنجشنبه - ۲۹ آبان
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الوحده سوریه
چهارشنبه - ۲۶ آذر
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان
چهارشنبه - ۱۷ دی
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - ساجس لبنان
پنجشنبه - ۲۵ دی
ساعت ۱۸ به وقت ایران
میزبان: آستانه / قزاقستان
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان
پنجشنبه - ۱۶ بهمن
ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران
میزبان: دمشق / سوریه
شهرداری گرگان - الوحده سوریه
چهارشنبه - ۲۹ بهمن
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت - لبنان
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان