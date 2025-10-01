قزوین میزبان نشست منطقهای قرارگاه شهید شاطری
نشست منطقهای قرارگاه شهید شاطری با حضور استاندارانی از البرز، همدان، زنجان و گیلان به میزبانی قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، استانداران همسایه قزوین، شامل البرز، همدان، زنجان و گیلان امروز به این استان آمدند تا همراه با مدیران قرارگاه شهید شاطری درباره بودجه ۱۴۰۴ و استفاده بهینه از منابع عمرانی گفتوگو کنند.
محور اصلی نشست، بررسی نحوه تخصیص بودجههای عمرانی بود؛ جایی که بر ضرورت هماهنگی دولت و سپاه برای افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی تأکید شد.
اگرچه آماری رسمی از طرحهای عمرانی مشترک در دست اقدام ارائه نشد، اما مسئولان خبر دادند که بسیاری از پروژهها در آستانه افتتاح قرار دارند.
مدیران اجرایی نیز گزارشی از عملکرد استانهای خود در اجرای طرحهای مشترک ارائه کردند.
در پایان، شرکتهای آب، برق، گاز و بسیج سازندگی قزوین برای گسترش همکاریها تفاهمنامه امضا کردند.
این نشست با تجلیل از مدیران دستگاههای فعال در طرحهای قرارگاه شهید شاطری به پایان رسید.