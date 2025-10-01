مدیرعامل راه‌آهن در هفتمین فوروم تجاری حمل و نقل و لجستیک «راه ابریشم جدید» در آلماتی قزاقستان، بر جایگاه راهبردی ایران در کریدور جنوبی حمل‌ونقل ریلی چین به اروپا تأکید کرد و از عزم کشور برای توسعه این مسیر به منظور افزایش سهم ایران در مبادلات ریلی آسیا و اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در آلماتی قزاقستان، حمل و نقل ریلی را گزینه‌ای مطمئن و اقتصادی در مقایسه با حمل و نقل دریایی دانست و احیای جاده ابریشم را مرهون ابتکار «یک کمربند – یک جاده» چین خواند.

ذاکری سه محور اصلی کریدورهای ریلی چین به اروپا را برشمرد: شمالی (از طریق قزاقستان، روسیه و بلاروس)، میانی (از طریق دریای خزر و آذربایجان) و جنوبی (از مسیر ایران و ترکیه). او با اشاره به حجم بالای مبادلات در این کریدورها (بیش از ۱۹ هزار قطار در سال ۲۰۲۴)، بر ظرفیت‌های کریدور جنوبی عبوری از ایران تأکید کرد.

مدیرعامل راه‌آهن اعلام داشت که راه‌آهن ایران آماده است تا با همکاری کشورهای مسیر، این کریدور را توسعه داده و سهم بیشتری از تجارت ریلی آسیا – اروپا را کسب کند. وی در پایان، بر ضرورت افزایش هم‌افزایی و رفع موانع میان راه آهن‌های شریک در کریدورهای منطقه‌ای تأکید نمود.