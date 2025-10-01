پخش زنده
استاندار زنجان گفت: نخبگان با اندیشه و دانش خود میتوانند نقش بسیار مؤثری در حل مسائل و توسعه استان ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محسن صادقی،در دیدار با جمعی از نخبگان استان بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فکری آنان در توسعه استان تأکید کرد و گفت: از مجموع نظام مسائل استان تاکنون ۲۵ مسئله کلان و حیاتی در رابطه با توسعه استان احصا شده است و نخبگان باید با توان فکری خود در یافتن راهکارهای عملی و موثر برای این مسائل مشارکت داشته باشند.
وی تأکید کرد که این جلسات باید به صورت موضوعمحور و ماهانه برگزار شود تا تعامل بین نخبگان، بخش صنعت و اقتصاد استان تقویت شده و حلقه مفقوده میان این بخشها با اندیشهورزی و همکاری احیا گردد.
صادقی همچنین به نقش ویژه نخبگان در برنامههای توسعهای اشاره و اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه، دولت توجه خاصی به حضور نخبگان در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی داشته و تیم مدیریتی عالی استان زنجان نیز این فرصت را مغتنم شمرده تا نخبگان بتوانند به صورت فعال در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت داشته باشند.
استاندار زنجان با اشاره به مسئله مهاجرت نخبگان گفت: اگر ارتباط نخبگان مهاجر با کشور حفظ شود، این موضوع میتواند به یک فرصت بزرگ تبدیل شود. در کشور ما در حوزههای مختلف، انباشت تصمیمات وجود دارد که نیازمند ورود و بروز نخبگان برای حل و توسعه است.
وی با اشاره به شعارهای دولت سیزدهم در استان زنجان، «بینالمللی شدن زنجان» و «سرمایهگذاری در زنجان» را دو محور اصلی توسعه استان برشمرد و افزود: حمایت از نخبگان در سیاستهای کلان و فرادستی، بهترین حمایت نظام از سرمایههای انسانی استان است.
صادقی همچنین با اشاره به نسبتهای مثبت اشتغال و مهاجرت معکوس نخبگان در استان خاطرنشان کرد: ورود نخبگان به مسائل توسعه استان از اهمیت بالایی برخوردار است و با کمک فناوریهای نوین و دانش بومی، توانایی ایران برای عبور از شرایط سخت و پیچیده افزایش مییابد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با مدیریت کمهزینه، کمحاشیه و همفکری نخبگان بتوانیم به وفاقی دست یابیم که با خلاقیت و نگاهی نو، از ایدههای نخبگان در توسعه استان بهرهمند شویم.
این دیدار در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و نخبگان نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود برای حل مسائل کلان استان و تسریع در روند توسعه تأکید کردند.