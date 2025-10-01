به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی با اشاره به این که در بحث گردشگری، حوزه فعالیت شهرداری در ایجاد زیرساخت‌ها است، گفت: از جمله اقدامات زیرساختی که در چند سال اخیر در بافت تاریخی یزد توسط شهرداری انجام شده است، می‌توان به مرمت معابر، کف‌سازی مسیر‌های گردشگری و نورپردازی بافت و اماکن تاریخی اشاره کرد.

وی به نورپردازی مسجد جامع یزد، مجموعه تاریخی امیرچقماق، مسجد حظیره، بخش اول برج و بارو در خیابان سید گلسرخ اشاره کرد و افزود: این موارد تنها بخشی از اقدامات شهرداری در حوزه زیباسازی بافت تاریخی فاخر شهر یزد، برای آماده سازی و رونق بخشی به این مجموعه ارزشمند بوده است.

محی‌الدینی در خصوص صدور مجوز ساخت اماکن اقامتی گردشگری توسط شهرداری تصریح کرد: خوشبختانه در شهر یزد، هتل ها، بومگردی‌ها و زیرساخت‌های اقامتی گردشگری نسبتا خوبی در سال‌های گذشته توسط فعالان این حوزه ایجاد شده است، اما در این زمینه، هنوز کمبود‌هایی به خصوص در ایجاد هتل‌های پنج ستاره وجود دارد.

وی ادامه داد: شهرداری یزد برای رفع این کمبود و به رونق گردشگری، اقدامات بسیار مناسبی برای جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران حوزه هتل سازی انجام داده است که می‌توان به تخفیف ۹۰ درصدی عوارض ساخت و ساز برای سازندگان هتل‌های پنج ستاره در این شهر اشاره کرد، یعنی عوارض ساخت و ساز آنها ۹۰ درصد نسبت به دیگر اماکن تجاری و اقتصادی تخفیف دارد.

شهردار یزد اظهار داشت: وقتی گردشگر چه داخلی و چه خارجی به شهر یزد سفر کند، قاعدتا مجموعه شهر رونق پیدا خواهد کرد و مزیت اقتصادی و فرهنگی برای شهر به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص مزیت‌های در نظر گرفته شده برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری گفت: شهرداری برای ساخت و ساز و احداث هتل‌های دیگر هم تا ۵۰ و ۷۰ درصد تخفیف در نظر گرفته و این عوارض برای ایجاد بومگردی‌ها در داخل بافت تاریخی کاملا رایگان است.

محی الدینی با اشاره به اقدامات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در حوزه رویداد‌ها خاطرنشان ساخت: شهرداری از سال ۱۴۰۱، در ایام مختلف سال، رویداد‌های مختلفی را در بافت تاریخی و در مسیر‌های منتهی به این بافت برگزار کرده تا بتواند باعث رونق این بافت و معرفی آن به گردشگران، مسافران نوروزی و همشهریان یزدی شود.

وی، تولید عینک‌های هوشمند تور مجازی و ورود به معرفی بافت تاریخی شهر در گروه‌ها و صفحات مجازی را از دیگر اقدامات شهرداری معرفی کرد و افزود: محتوا‌های ارزشمند و فاخری در قالب انیمیشن، کلیپ و برنامه تلویزیونی تولید شده که در آن به معرفی شخصیت‌ها و بزرگان شهر و همچنین برخی از اماکن و آثار تاریخی یزد می‌پردازد. تمام این اقدامات در راستای جذب گردشگر و رونق گردشگری در شهر میراث انجام شده است.