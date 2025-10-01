پخش زنده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میگوید: معدن، جایگزینِ مطمئن و با ثبات برای اقتصاد نفتی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به گفته صمد حسن زاده، ایران با حدود یک درصد جمعیت دنیا، ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد که اگر این منابع به درستی استفاده شود، سرمایهای بزرگ برای توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
معدن و صنایع معدنی اگر جایگزین نفت شود با خنثی سازی تحریم ها؛ تاب آوری اقتصادی کشور را بالا میبرد. رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای سیاست راهبردی جایگزینی "معدن با نفت" و استفاده بیشتر از ظرفیتهای معدنی کشور تاکید کردهاند.
برنامه هفتم پیشرفت هم، رشد اقتصادی ۱۳ درصدی را در بخش معدن هدفگذاری کرده است.
خبرنگار : علی اصغر آمره