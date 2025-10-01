به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد بر عزم جدی دستگاههای مسئول برای پیگیری قانونی تأکید نمود و اضافه کرد: طبق گزارش رسمی اعلامشده، این خرس که یکی از نمادهای حیات وحش منطقه دنا محسوب میشود، با سلاح ساچمهزنی چارپاره هدف قرار گرفته است و استفاده از این نوع سلاح، که قدرت تخریب بالایی دارد، نشاندهنده عمدی بودن عمل و احتمالاً برنامهریزی قبلی شکارچیان است.
وی ادامه داد: پس از اجرای این عمل غیرقانونی، شکارچیان با حرکتی ناشایست و غیرانسانی، لاشه حیوان بیجان را به آتش کشیدهاند؛ اقدامی که علاوه بر نقض صریح قوانین شکار و صید، مصداق بارز بیاحترامی به طبیعت و میراث زیستمحیطی کشور است.
دیانتینسب، ضمن ابراز تأسف عمیق از این واقعه، این اقدام را غیرقانونی و خلاف اصول بنیادین حفاظت از گونههای ارزشمند حیات وحش قلمداد کرد.
وی با تأکید بر عزم راسخ سازمان محیط زیست، اعلام داشت که این موضوع با همکاری نزدیک نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی استان، با جدیت تمام در حال پیگیری است و هدف اصلی این پیگیریها، شناسایی سریع و قاطعانه متخلفان و معرفی آنان به مراجع قضایی است.