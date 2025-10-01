پخش زنده
۲۵۰ ورزشکار رشته کوکو در رقابتهای کشوری و انتخابی تیم ملی در روستای ازان از توابع شهرستان میمه و وزوان در شمال استان اصفهان درحال رقابت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته «کوکو» هیأت ورزش روستایی عشایری و بازیهای بومی محلی اصفهان گفت: رقابتهای مردان از روز گذشته با حضور شش تیم از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان و قوچان آغاز شده است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، پایان این بخش صبح پنج شنبه برگزار میشود.
مائده بم افزود: رقابتهای بخش بانوان هم فردا پنج شنبه بعدازظهر دهم مهر ماه با حضور ۸ تیم از استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، اصفهان و یزدآغاز و پایان آن یکشنبه سیزدهم مهر ماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: مسابقات آسیایی کوکو آذر امسال در هند برگزار میشود و مسابقات جهانی هم سال آینده به میزبانی یک کشور اروپایی است.
کوکو، رشته ورزشی تیمی و سرعتی، شبیه به «کبدی» است که در آن بازیکنان دو تیم در نقش تعقیبکننده و فراری رقابت میکنند.
این ورزش شامل دو یا چند تیم ۱۲ نفره است که ۹ نفر از هر تیم باید در زمین حضور داشتهباشند.