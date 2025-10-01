پخش زنده
در پی درگذشت همسر آقای علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای عارف به شرح زیر است:
جناب آقای علی آقامحمدی
خبر درگذشت همسر گرامیتان موجب اندوه و تألم گردید.
بیتردید، همراهی و پشتیبانی همسران فداکار و شکیبا در کنار مسئولان و خدمتگزاران کشور، نقشی ارزشمند و ماندگار در مسیر خدمت به مردم داشته است و یاد و نام آنان همواره قرین نیکی و خیر خواهد بود.
اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند سبحان برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و غفران واسعه الهی و برای جنابعالی و فرزندان گرامی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور