رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به حضور هیئت تجاری این اتاق در نمایشگاه بین‌المللی فرآوری مواد غذایی مسکو گفت: ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان خوزستان به واسطه حضور حضور فعال این هیات معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در این خصوص اظهارکرد: این رویداد، بستری بی‌نظیر برای نمایش توانمندی‌های کشاورزی و صنعتی خوزستان و گشایش افق‌های جدید تجاری در بازار‌های جهانی فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه این رویداد از ۷ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاهی Crocus Expo مسکو درحال برگزاری است، اظهار کرد: خوزستان با پتانسیل‌های عظیم در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود. حضور در این نمایشگاه، فرصتی طلایی برای معرفی محصولات و توانمندی‌های استان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین است.

وی ادامه داد: نمایشگاه فرآوری مواد غذایی مسکو، یکی از برجسته‌ترین رویداد‌های جهانی در حوزه تجهیزات، فناوری‌ها و مواد اولیه صنایع فرآوری مواد غذایی، با حضور بیش از ۹۳۰ شرکت از ۲۱ کشور و در ۲۵ بخش تخصصی، امکان تبادل نوآوری‌ها و ایجاد ارتباطات تجاری بین‌المللی را فراهم می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: این رویداد، فرصتی برای فعالان اقتصادی خوزستان است تا با آخرین دستاورد‌ها آشنا شوند و محصولات خود را به بازار‌های جدید معرفی کنند.

عموری افزود: در شرایط تحریم، این رویداد‌ها به عنوان ابزاری کلیدی برای دور زدن محدودیت‌ها و حفظ روابط تجاری عمل می‌کنند. نمایشگاه فرآوری مواد غذایی مسکو امکان ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و خریداران خارجی را فراهم کرده و وابستگی به واسطه‌های تحت تأثیر تحریم را کاهش می‌دهد.

وی هدف از این بازدید را ایجاد ارتباطات پایدار تجاری، جذب فناوری‌های پیشرفته و توسعه بازار‌های صادراتی برای محصولات خوزستان عنوان کرد و گفت: این اقدام بخشی از برنامه جامع اتاق بازرگانی اهواز برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی استان و حرکت به سوی توسعه پایدار است. ما به دنبال انعقاد قرارداد‌های جدید و معرفی ظرفیت‌های تولیدی خوزستان به بازار‌های جهانی هستیم.