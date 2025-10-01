به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع کشورمان گفت: در این سفر دو روزه که بنا به دعوت یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه صورت گرفته قرار است با مسئولان دفاعی، نظامی و امنیتی کشور دوست و همسایه ملاقات‌هایی داشته باشیم.

وی افزود: ترکیه و ایران دو کشور اسلامی و تاثیر گذار در موضوعات منطقه‌ای، بین المللی و جهان اسلام هستند، قطعا همکاری دو کشور در ارتقای سطح روابط بویژه در حوزه دفاعی به برقراری ثبات و امنیت مرز‌ها کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به مرز مشترک بیش از ۵۰۰ کیلومتری دو کشور بر ضرورت همکاری‌های مرزی تاکید کرد و گفت در دیدار با مسئولین ترکیه علاوه بر این موضوعات و همکاری‌های صنعتی دفاعی، بحران‌هایی که متوجه منطقه است مطرح، بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.