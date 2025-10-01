با پایش تأسیسات شبکه برق در بخش رضویه مشهد، ۱۵ هزار دستگاه رمزارز غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، قائم‌ مقام مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد گفت: ۱۵ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز، صبح امروز در جریان اجرای مانور جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق در بخش رضویه کشف شد.

محمود نیایی منش افزود: در این مانور که با هدف شناسایی و پاکسازی نقاط استفاده غیرمجاز از برق در حال اجرا است، کلیه تأسیسات شبکه از ترانس تا لوازم اندازه‌ گیری مشترکان مسکونی و صنعتی مورد پایش کامل قرار می‌ گیرد.

وی ادامه داد: این اقدامات در چارچوب برنامه‌ های شرکت توزیع برق مشهد برای مقابله با برق‌ های غیرمجاز که سهم قابل توجهی در ناترازی انرژی دارند، انجام می‌ شود.

مجری کاهش تلفات برق در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد نیز گفت: تاکنون ۷۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در باغ ویلاها، کارگاه های فاقد مجوز و منازل مسکونی حاشیه شهر و روستاهای شهرستان مشهد کشف شده است که متخلفان با استفاده از نیروهای غیرفنی و به شیوه‌ ای غیراستاندارد، به شبکه برق آسیب وارد کرده و بار نامتعارفی به آن تحمیل کرده اند.

مجید حسن نژاد خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب بسته سی‌ و شش‌ گانه وزارت نیرو و مطابق با بسته دهم آن در زمینه برخورد با انشعابات غیرمجاز انجام شه است.

وی تأکید کرد: با متخلفان برخورد شدید قانونی صورت می‌ گیرد و به گزارش‌ دهندگان موارد غیرمجاز نیز با حفظ کامل محرمانگی، پاداش پرداخت می‌ شود.

حسین کرامتی پور، رئیس اداره برق رضویه گفت : طی چند ماه گذشته ۴۰۰ کیلوگرم کابل غیرمجاز کشف، ۱۹۸ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۶۷۴ انشعاب غیرمجاز برق جمع آوری از سطح شهر و روستاهای بخش رضویه جمع آوری شده است.