نشست علمی «حزبالله پس از شهادت سیدحسن نصرالله» در دانشگاه بوعلیسینا همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این نشست که به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و با حضور حدود ۳۰ نفر از استادان دانشگاه بوعلیسینا همدان برگزار شد، مهدی مسئول بسیج اساتید دانشگاه بوعلیسینا گفت: این برنامه در دو محور اصلی، بررسی شخصیت حقیقی شهید نصرالله و ویژگیهای او از جنبههای عقیدتی، مدیریتی و سایر ابعاد و بررسی وضعیت حزبالله لبنان پس از شهادت شهید نصرالله و سناریوهای قابل پیشبینی برای ادامه فعالیت این جریان در لبنان برگزار شد.
میرزاپور افزود: این برنامههای مناسبتی در راستای جهاد تبیین و به شکل هفتگی یا دو هفته یکبار از سوی بسیج اساتید دانشگاه بوعلیسینا برگزار میشود.