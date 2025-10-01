فرمانده انتظامی شهرستان ابهر، گفت: مرد ۳۷ ساله حین کار ساختمانی از طبقه سوم سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ هادی نوروزی گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط مردی از بلندی یک ساختمان نیمه کاره، بلافاصله گشت کلانتری ۱۲ به محل حادثه اعزام شد.

این مقام انتظامی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد، مردی ۳۷ ساله در حین کار در یک ساختمان نیمه کاره از طبقه سوم سقوط و با حضور عوامل امدادی به بیمارستان انتقال که متاسفانه به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خاطر نشان کرد: رعایت نکات ایمنی در هنگام کار از وقوع حوادث تلخ، پیشگیری می‌کند.