محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به تاریخ دیرینه صنعت نفت کشور و لزوم توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی اظهار کرد: معاملات نفتای کامل در بورس انرژی آغاز شد و این رویداد می‌تواند الگویی برای سایر مجموعه‌های پالایشی و پتروشیمی باشد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگوی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بیان کرد: بورس انرژی به عنوان یکی از چهار بورس زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار، مأموریت فعالیت در حوزه هیدروکربوری، آب و مشتقات مالی این ابزار‌ها را برعهده دارد. در حالی‌که نظام تأمین مالی کشور طی سال‌های اخیر عمدتاً بانک‌محور بوده است، وابستگی به شبکه بانکی تبعات زیادی برای صنایع به همراه داشته است.

وی افزود: اگر به روند ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر نگاه کنیم، به‌ویژه در پنج سال گذشته، بانک‌ها کمتر به سرمایه در گردش شرکت‌ها ورود کرده‌اند و بیشتر به سمت تأمین مالی سرمایه ثابت حرکت کرده‌اند. این در حالی است که ابزار‌های متنوعی در بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان نیاز مالی صنایع را پوشش دهد.

نظیفی با اشاره به فرآیند عرضه نفتای کامل خاطرنشان کرد: این عرضه در کمتر از یک ماه به نتیجه رسید و امروز معاملات و مچینگ آن آغاز شده است. این اقدام می‌تواند سرآغازی برای بهره‌گیری سایر شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی از این ابزار باشد. اکنون معاملات نفتای کامل برای تمام دارندگان کد‌های حقیقی و حقوقی قابل انجام است و به‌طور شفاف در دسترس قرار دارد.

مدیر عامل بورس انرژی مردمی‌سازی، متنوع‌سازی روش‌های فروش و رانت‌زدایی را از مهم‌ترین مزایای این سازوکار عنوان کرد و گفت: صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشگاه‌ها که هزینه ورود بالایی دارند، با ورود به بورس انرژی می‌توانند از فضای انحصاری خارج شوند. نتیجه این رویکرد طی شش ماه نخست اجرای معاملات در بورس انرژی، ایجاد بیش از ۱۵۰ میلیون دلار مازاد رقابتی برای صنایع پتروپالایشی بوده است.

نظیفی تأکید کرد: هرچه این بازار کاراتر شود، منافع آن به مردم نیز خواهد رسید.

او در ادامه به تجربه شرکت پالایش نفت لاوان اشاره کرد و گفت: این شرکت از ابتدای فعالیت بورس انرژی، تمامی عرضه‌های خود را از طریق این بورس انجام داده و اکنون نخستین شرکت پالایشی است که گواهی سپرده مالی را راه‌اندازی کرده است. این ابزار، علاوه بر تأمین مالی شرکت، این امکان را فراهم می‌کند که حتی سرمایه‌گذاران خرد با سرمایه‌ای در حد ۵۰۰ هزار تومان نیز بتوانند در این فرآیند مشارکت کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل بورس انرژی افزود: گواهی سپرده علاوه بر قابلیت خرید و فروش در بورس، فرآیند تحویل فیزیکی را نیز پوشش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که عرضه‌های بالای پنج هزار تن، از دو ماه قبل تحویل داده می‌شوند