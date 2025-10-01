پخش زنده
امروز: -
سههزار و دویست و پنجاه و چهارمین محفل قرآنی آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، فردا پنجشنبه ۱۰ مهر و در شب وفات حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که فردا پنجشنبه ۱۰ مهر از ساعت ۲۱:۳۰ در شبستان امامخمینی (ره) این آستان برگزار میشود، مسعود موحدیراد و امیرمحمد معصومی از قاریان ممتاز کشور تلاوت دارند.
همچنین در این محفل که با اجرای امیرحسین سپهری برگزار میشود، گروه تواشیح «سلسلةالذهب» به اجرای همخوانی و مرثیه سرایی خواهد پرداخت.
از دیگر بخشهای این محفل، اجرای مهدی برنده؛ حافظ قرآن کریم است که محفوظات خود را براساس پرسشهای طرح شده مجری و مخاطبان ارائه خواهد داد.