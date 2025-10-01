به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیمی جوان و البته با انگیزه که در رقابت‌های این فصل آمادگی کامل دارند؛ تیم بسکتبال رعد پدافند اصفهان با سرمربی گری جمال سیفی و بازیکنان سرباز و البته جوان و خوش آتیه این روز‌ها با تمرینات فشرده و سنگین آماده حضوری پرقدرت در رقابت‌های دسته برتر آقایان کشور هستند.

هرچند جوان هستند و به ظاهر کم تجربه، اما قرار است که با بزرگان بسکتبال ایران رقابت کنند.

جوانان پرتلاشی که امسال ممکن است شگفتی مسابقات دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور باشند.

در مسابقات این فصل دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور ۱۲ تیم حضور دارند که رعد پدافند اصفهان به همراه گلنور ۲ نماینده شایسته استان اصفهان در این رقابت‌ها هستند.

تیم رعد پدافند اصفهان در نخستین دیدار این فصل خود روز پنجشنبه ۱۰ مهر میزبان پترو نوین ماهشهر هستند.