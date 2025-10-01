پخش زنده
گروه صنایع سیمان کرمان با تولید و تنوع بالای محصولات وبا محوریت دانش بنیانها نقش موثری در رفع نیاز بازارهای داخلی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دربازدید امروز دستگاه قضایی استان از مجموعه تولیدات کارخانه سیمان مطرح شد، حمایت ازطرحهای دانش بنیان این مجموعه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
طرحهایی که در کارخانه سیمان کرمان به مرحله اجرا رسیده در مسیر انبوه سازی قرارداد.
گروه صنایع سیمان کرمان با تولید و تنوع بالای محصولات نقش موثری در رفع نیاز بازارهای داخلی دارد.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی ریس کل دادگستری استان در بازدید از بخشهای مختلف کارخانه سیمان ضمن اشاره به اهمیت کار دانش بنیانها و تخصص نیروهای داخلی در تولید از چگونگی حمایت دستگاه قضادر این زمینه خبرداد.
در حال حاضر نیمی از نیاز استان را گروه صنایع سیمان کرمان تولید میکند.