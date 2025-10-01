پخش زنده
کتاب «حفاظت از آثار موزهای در شرایط جنگ»، به عنوان نخستین راهنمای جامع بومی شده در ایران برای مدیریت بحران و حفاظت اضطراری از گنجینههای فرهنگی در شرایط تهدید و جنگ محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کتاب «حفاظت از آثار موزهای در شرایط جنگ» ، تألیف فاطمه علیمیرزایی، کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری توسط این مرکز در دسترس عموم قرار گرفت.
تدوین برنامههای عملیاتی «پدافند غیرعامل» برای موزهها، ارائه راهکارهای عینی برای محافظت، جابجایی و ذخیرهسازی ایمن آثار، مدیریت ریسک و ارزیابی تهدیدات برای مجموعههای فرهنگی، پروتکلهای امنیت، سلامت و محیط زیست (HSE) در بحران، راهنمای تهیه چکلیستها و کیفهای اضطراری برای انواع آثار و مرور تجارب بینالمللی و درسهای آموخته شده از موزههای مناطق جنگی، ویژگیهای کلیدی و سرفصلهای این کتاب هستند.
فاطمه علی میرزایی، نویسنده این کتاب که از کارشناسان حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری است، با تلفیق تخصص حرفهای خود در حوزه میراثفرهنگی، مسئولیتهای ملی، و گذراندن دورههای آموزشی مختلف مانند دوره سناریونویسی، طراحی و ارزیابی مانور، دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، و دورههای فرماندهی حادثه ICS، همچنین فعالیت ذیل انجمن پدافند غیرعامل کشور و کارگروه HSE پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری توانسته اثری را خلق کند که پلی میان دانش نظری، استانداردهای جهانی و نیازهای عملی میدانی در کشور است.
این اثر ارزشمند به صورت رایگان در اختیار تمامی مدیران، کارشناسان و علاقهمندان قرار گرفت و علاقهمندان میتوانند نسخه کامل الکترونیک (PDF) این کتاب را بصورت فایل دریافت کنند.