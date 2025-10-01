به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌اله صیدی با بیان این که مبلغ سود پرداختی با توجه به واریز سود سنوات قبل یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند.