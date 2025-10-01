پخش زنده
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی بااشاره به اینکه یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای شرکتهای فناور در برخی سطوح حمایتی افزایش یافته است، گفت: یارانه خرید تجهیزات در چهار سطح تعریف شده است؛ سطح اول ۴۰ درصد، سطح دوم ۲۵ درصد، سطح سوم ۱۰ درصد و سطح چهارم بدون یارانه.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسن بهرامی در نشست خبری امروز چهارشنبه ۹ مهر که در ساختمان معاونت علمی به مناسبت برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانساخت برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ آذر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش دوره گذشته نمایشگاه، گفت: همراهی جامعه رسانهای در دوازدهمین دوره نمایشگاه نقش مؤثری در انتقال پیام انگیزشی به جامعه علمی و فناوری و تحریک تقاضا برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و محصولات دانشبنیان داشت.
بهرامی افزود: دبیرخانه نمایشگاه ایرانساخت به دستور معاونت علمی در مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان مستقر است و بدون حمایتهای رسانهای و همکاری مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، این رویداد نمیتوانست خروجی لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون مقدمات برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه فراهم شده و چهار جلسه کمیته اجرایی نمایشگاه نیز تشکیل شده است. در طول دورههای گذشته، حدود هزار شرکت فناور و دانشبنیان در نمایشگاه حضور یافته و توانمندیها و محصولات خود را عرضه کردهاند.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به رشد تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، گفت: در آغاز این رویداد، هدف سیاستگذاران رسیدن به حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت تولیدکننده بود، اما امروز بیش از ۱۵۰ شرکت دانشبنیان فعال در این حوزه داریم که محصولات آنها دارای توان صادراتی هستند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه کمک شایانی به تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و حتی آزمایشگاههای صنعتی کشور کرده و زمینه خودکفایی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی را فراهم آورده است.
بهرامی با اشاره به سطحبندی حمایتها در این نمایشگاه، گفت: یارانه خرید تجهیزات در چهار سطح تعریف شده است؛ سطح اول ۴۰ درصد، سطح دوم ۲۵ درصد، سطح سوم ۱۰ درصد و سطح چهارم بدون یارانه. با این حال همه شرکتهای فناور امکان حضور در نمایشگاه را دارند.
افزایش سقف حمایتها برای شرکتهای آسیبدیده در جنگ
وی افزود: در قالب این حمایتها، تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان یارانه خرید به دانشگاهها و بخشهای دولتی تخصیص یافته است. امسال نیز با موافقت معاونت علمی و در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اقتصادی، میزان یارانه سطح اول از ۴۰ به ۴۵ درصد و سطح دوم از ۲۵ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
بهرامی تأکید کرد: این افزایش صرفاً شامل شرکتهایی میشود که محصولات آنها در سطح فناوری بالاتری قرار دارند و شامل سطوح سه و چهار نخواهد شد.
اهداف و ابزارهای حمایتی سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با تشریح اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانساخت گفت: این رویداد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، با سه ابزار حمایتی شامل یارانه خرید، لیزینگ و اعتبار مالیاتی از توسعه شرکتهای دانشبنیان پشتیبانی میکند.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به اهداف این رویداد، اظهار کرد: مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه ایرانساخت توسعه فناوری در حوزه تجهیزات آزمایش و تست از طریق ایجاد کشش بازار، کاهش وابستگی آزمایشگاهها و صنایع داخلی به تجهیزات وارداتی، کمک به شکلگیری بازار پایدار داخلی برای تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و حمایت از تولید داخلی از طریق ترویج خرید کالای ایرانی است.
وی افزود: شناسایی شرکتهای توانمند در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و معرفی توانمندیهای کشور در این عرصه نیز از اهداف کلیدی این نمایشگاه محسوب میشود.
بهرامی با اشاره به بخشهای نمایشگاه گفت: نمایشگاه امسال در ۱۴ حوزه از جمله نفت و پتروشیمی، الکترونیک، نرمافزار و شبیهسازها، عمران و ساختمان، مکانیک و متالورژی، کشاورزی و محیط زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، تجهیزات و ماشینآلات حوزه فناوریهای راهبردی، مهندسی پزشکی، زیستمواد، تجهیزات آموزشی، فناوریهای نوین و خدمات کالیبراسیون برگزار میشود.
وی ادامه داد: در دوره دوازدهم نمایشگاه، ۲۲۲۹ فاکتور از سوی شرکتهای فناور ثبت شد که شامل حدود ۴۳۲۲ محصول بود. تاکنون قراردادهایی به ارزش ۲۷۹ میلیارد تومان در این نمایشگاه نهایی شده و میزان حمایت معاونت علمی نیز ۱۱۲ میلیارد تومان در قالب یارانه خرید بوده است.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به آغاز ثبتنام سیزدهمین دوره از ۱۵ شهریورماه با بیان اینکه ثبت نام این دوره تا ۱۵ مهر جاری ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ شرکت فناور و دانشبنیان اطلاعات خود را در سامانه نمایشگاه ثبت کردهاند و انتظار میرود این روند تا پایان مهرماه ادامه یابد. از رسانهها نیز انتظار داریم با اطلاعرسانی گستردهتر به معرفی بهتر این شرکتها کمک کنند.
جزئیات سه ابزار حمایتی نمایشگاه سیزدهم تجهیزات آزمایشگاهی
وی درباره ابزارهای حمایتی نمایشگاه توضیح داد: سه ابزار حمایتی ویژه برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است. نخست یارانه خرید برای خریداران بخش دولتی و دانشگاهها؛ دوم لیزینگ و تسهیلات اعتباری برای خریداران بخش خصوصی و صنایع؛ و سوم اعتبار مالیاتی که در همکاری با دبیرخانه کارگروه اعتبار مالیاتی فراهم شده است.
بهرامی افزود: بهدلیل شرایط ویژه و آسیبهایی که به شرکتهای فناور وارد شده بود، امسال سطح حمایتی در دو سطح نخست ۵ درصد افزایش یافت؛ بهاینترتیب سطح اول از ۴۰ به ۴۵ درصد و سطح دوم از ۲۵ به ۳۰ درصد رسید. این تصمیم با هدف کمک به تابآوری و حفظ سطح تولیدات شرکتهای دانشبنیان اتخاذ شد.
وی درباره تسهیلات لیزینگ گفت: تسهیلات لیزینگی با نرخ ۲۰ درصد و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه میشود. سقف این تسهیلات ۸ میلیارد تومان است و شامل دوره تنفس و بازپرداخت ۲۴ ماهه میشود. این تسهیلات ۷۰ درصد مبلغ فاکتور رسمی را پوشش میدهد و علاوه بر شرکتهای دانشبنیان به شرکتهای فناور نیز اختصاص مییابد.
اعتبار مالیاتی و جشنواره طراحی صنعتی در سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با تشریح جزئیات ابزار اعتبار مالیاتی و حمایتهای جدید از محصولات با فناوری بالا در سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت گفت: پنجمین جشنواره طراحی صنعتی و برنامههای مشترک با شبکه آزمایشگاهی کشور نیز همزمان با این رویداد برگزار میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس سازوکار اعتبار مالیاتی، مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری میتوانند برای خرید تجهیزات از نمایشگاه ایرانساخت در پروژههای تحقیق و توسعه خود از اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند. این اعتبار معادل استهلاک سالیانه دستگاههای خریداریشده بوده و تا سقف ۱۰۰ درصد مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خواهد شد که مرتبط با بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان است.
وی افزود: علاوه بر این، سفارش ساخت بار اول تجهیزات فناورانه و نوآورانه نیز تا ۱۰۰ درصد هزینههای ساخت نمونه اولیه مشمول اعتبار مالیاتی میشود. این موضوع برای مؤسسات دارای پروانه بهرهبرداری با تأیید دبیرخانه نمایشگاه ایرانساخت و در چارچوب طرح توسعه بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان اعمال خواهد شد.
بهرامی با اشاره به برنامههای جانبی نمایشگاه گفت: یکی از محورهای جدی دبیرخانه، حمایت از ساخت محصولات جدید با سطح فناوری بالا است. وقتی بیش از ۱۵۰ شرکت دانشبنیان کشور به بلوغ تولید تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته رسیدهاند، لازم است برنامهای جدی برای حفظ سطح فناوری، پیچیدگی محصول و عمق ساخت داخل داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این راستا نشستهای «بیتوبی» و «بیتوجی» با حضور شرکتها، صنایع داخلی و هیأتهای خارجی برنامهریزی شده است. همکاری خوبی نیز با سازمان همکاریهای بینالملل برای میزبانی هیأتهای خارجی دولتی و خصوصی در این نمایشگاه صورت گرفته است.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان همچنین از برگزاری پنجمین جشنواره طراحی صنعتی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: در این جشنواره ۱۰ طرح برتر شناسایی میشوند. در دوره گذشته به طرحهای برگزیده در سطح اول ۱۰۰ میلیون تومان، سطح دوم ۷۰ میلیون تومان و سطح سوم ۵۰ میلیون تومان جایزه داده شد. امسال نیز در تلاش هستیم میزان جوایز ارتقا یابد تا مشوق جدیتری برای شرکتها ایجاد شود.
وی افزود: حمایت از محصولات جدید شامل مواردی همچون پیشخرید محصولات، اهدای آنها به آزمایشگاهها و مؤسسات دانشگاهی و اعطای تسهیلات برای طراحی و ساخت نمونه اولیه است. این محصولات باید دارای سطح فناوری بالا، فاقد سابقه ساخت در کشور، برخوردار از طرح توجیه اقتصادی، مؤثر در پیشبرد فناوریهای راهبردی، دارای کیفیت و نتایج قابل قبول و خدمات پس از فروش مناسب باشند. همچنین رونمایی محصول باید همزمان با نمایشگاه انجام شود.
بهرامی با اشاره به همکاری نمایشگاه ایرانساخت با شبکه آزمایشگاهی کشور گفت: دعوت از آزمایشگاههای خارجی عضو این شبکه و همچنین آزمایشگاههای داخلی برای بازدید از نمایشگاه در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، غرفه ویژه شبکه ملی آزمایشگاهی در نمایشگاه مستقر خواهد شد و جلسات «B2B» و «B2G» نیز در این بخش برگزار میشود.
تمرکز بر ارتقای کیفیت محصولات دانشبنیان در سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با بیان اینکه هدف اصلی نمایشگاه ایرانساخت ارتقای سطح فناوری و عمق ساخت محصولات داخلی است، گفت: برنامههای جانبی متعددی از جمله نشستهای تخصصی و تمدید مهلت ثبتنام شرکتها برای این رویداد پیشبینی شده است.
بهرامی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در نمایشگاه ایرانساخت غرفههای ویژهای برای ارتباط مستقیم شرکتها، متقاضیان و آزمایشگاهها پیشبینی شده تا نیازهای آنها به صورت تخصصی پاسخ داده شود. همچنین برگزاری دو نشست کارشناسی با حضور آزمایشگاهها و سازندگان تجهیزات مرتبط در محل نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این موارد بخشی از برنامههای جانبی نمایشگاه است که با هدف ارتقای سطح تعاملات تخصصی طراحی شده و دبیرخانه نمایشگاه آنها را پیگیری خواهد کرد.
بهرامی با اشاره به فرآیند ثبتنام شرکتها، گفت: ثبتنام سیزدهمین دوره نمایشگاه از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد، اما به دلیل درخواستهای متعدد، احتمال تمدید زمان ثبتنام وجود دارد. وی از شرکتهای فناور و دانشبنیان خواست هرچه سریعتر مراحل ثبتنام خود را نهایی کنند تا امکان برنامهریزی بهتر و کیفیسازی نمایشگاه فراهم شود.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان ادامه داد: در دوازدهمین دوره نمایشگاه ۲۷۹ شرکت فناور و دانشبنیان حضور داشتند و از آغاز برگزاری این رویداد تاکنون حدود هزار شرکت در دورههای مختلف نمایشگاه ایرانساخت مشارکت کردهاند.
وی با تأکید بر رویکرد جدید نمایشگاه گفت: در سالهای اخیر تلاش کردهایم از تمرکز صرف بر افزایش تعداد شرکتکنندگان فاصله بگیریم و به سمت ارتقای کیفیت حرکت کنیم. به همین دلیل حمایتهای ویژه از شرکتهایی صورت خواهد گرفت که سطح فناوری و عمق ساخت داخلی محصولاتشان بالاتر و اثربخشی بیشتری در بازار دارند.