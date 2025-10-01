پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کارون از آغاز توزیع رایگان بذر کینوا میان کشاورزان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان کشت کینوا انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موالی زاده اعلام کرد: بذر کینوا برای نخستین بار و از محل اعتبارات استانی به صورت رایگان بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.
وی افزود: پیشبینی میشود سطح زیرکشت این محصول در سال جاری به ۶ هکتار برسد.
کینوا بهعنوان یک محصول سالم و مغذی، در سالهای اخیر بهدلیل مقاومت در برابر خشکی و شرایط اقلیمی متنوع، مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.