به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست کارگروه تنظیم بازار گفت: یزد جزء استان‌های برتر در جوجه ریزی طی شهریورماه بوده که در نمودار سراسری ابلاغ شده، گوشت مرغ با ارزان‌ترین قیمت در یزد تولید و در بازار توزیع می‌شود.

وی هم افزایی و رفع مشکلات میادین میوه و تره بار شاهدیه و مرکزی را از دغدغه‌های این کمیته برای تنظیم بازار میوه و تره بار عنوان کرد تا میوه‌ای ارزان و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

سرمایه گذاری جدید در تولید دام سبک و رفع موانع تولید از واگذاری زمین و اختصاص آب از دیگر مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان بود.