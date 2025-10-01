پخش زنده
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان یزد: گوشت مرغ تولید یزد یکی از ارزانترین گوشتهای مرغ کشور به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست کارگروه تنظیم بازار گفت: یزد جزء استانهای برتر در جوجه ریزی طی شهریورماه بوده که در نمودار سراسری ابلاغ شده، گوشت مرغ با ارزانترین قیمت در یزد تولید و در بازار توزیع میشود.
وی هم افزایی و رفع مشکلات میادین میوه و تره بار شاهدیه و مرکزی را از دغدغههای این کمیته برای تنظیم بازار میوه و تره بار عنوان کرد تا میوهای ارزان و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
سرمایه گذاری جدید در تولید دام سبک و رفع موانع تولید از واگذاری زمین و اختصاص آب از دیگر مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان بود.