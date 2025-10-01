در میز خدمت معاون امور معادن وزارت صمت در استان قزوین، فعالان این حوزه، چالش‌های متعددی از جمله صدور پروانه، سوخت، تسهیلات، مسائل زیست‌محیطی، زیرساخت‌ها و قطعی برق را مطرح و خواستار تأمین گاز برای فصل سرما شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نشستی با حضور وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، و جمعی از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد تا به صورت مستقیم به بررسی و رفع موانع پیش‌روی این صنعت حیاتی پرداخته شود.

در این جلسه یکی از مشکلات موانع اداری و مالی در مسیر تولید مطرح شد.

مهم‌ترین موانع اداری مطرح شده، تأخیر در صدور پروانه بهره‌برداری پس از مرحله اکتشاف و همچنین کمبود تسهیلات بانکی مورد نیاز برای توسعه واحد‌ها بود. فعالان همچنین بر لزوم رفع مشکلات مربوط به تأمین سوخت اشاره کردند.

یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو، تعارضات پیرامون تخریب محیط زیست در پی فعال‌سازی معادن بود. این امر منجر به انتقال کارخانه‌های فرآوری از مجاورت معادن به دلیل مشکلات محیط زیستی شده است.

علاوه بر این، مشکلات زیرساختی به شدت بر عملیات معدنی تأثیر گذاشته است؛ از جمله:راه صعب‌العبور و فقدان زیرساخت مناسب: معادنی که مجبورند هزینه‌های ایجاد راه دسترسی را خود تقبل کنند.

بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت فولاد، ناشی از قطعی‌های مکرر برق بوده که منجر به کاهش صادرات فولاد شده است. در پایان این بخش از گفت‌و‌گو، فعالان بر ضرورت تأمین گاز مورد نیاز برای صنعت، به ویژه در آستانه فصل سرد، تأکید کردند.