به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در استان با ۴۷ درصد کاهش بارندگی درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته به پایان رسید.

آرش بهاروند احمدی افزود: میزان بارش در سراسر استان در سال زراعی گذشته ۹۲.۲ میلی متر بود که درمقایسه با بلند مدت ۴۵ درصد معادل (۷۵ میلی متر) و درمقایسه با سال زراعی گذشته ۴۷ درصد کاهش معادل (۸۱ میلیمتر) داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین کاهش بارش، در سرچشمه‌های آبی زاینده رود مشاهده می‌شود، اضافه کرد: ایستگاه کوهرنگ با ثبت ۱۰ هزار و ۱۱ میلی متر بارش در سال آبی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳، درمقایسه با بلندمدت ۲۴ درصد و ازسال گذشته هم ۱۴ درصد کمتر شده است.

بهاروند احمدی ادامه داد: این کاهش بارش‌ها در مناطق جنوب، مرکز و شرق استان حدود ۶۰ درصد است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش‌ها در حوضه گاوخونی در سه سال آبی گذشته کمتر از مشابه بلندمدت بوده و به ترتیب ۹۰، ۹۸ و ۸۸ میلی متر کاهش داشته است.

وی افزود: در مهر سال جاری میزان بارش در بیشتر مناطق استان کمتر از شرایط طبیعی و در دی ماه امسال، طبیعی است.

بهاروند احمدی با اشاره به پیش بینی شرایط پایداری جوی در این استان، افزود: شرایط پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در پاییز امسال همانند سال‌های گذشته ادامه دارد و بررسی الگو‌های جوی هم شرایط زود هنگام برای پایداری جو را نشان می‌دهد.

سال زراعی از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.