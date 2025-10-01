به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی این مدرسه به زیربنای ۷۰۰ مترمربع با ۲۰ میلیارد اعتبار ساخته شده که ۳۵ درصد از هزینه آن را خانواده مرحومه بانو مهین شادمان تقبل کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این مدرسه اظهار کرد: سیاست دولت در جهت توسعه عدالت آموزشی، بیشترین توجه بر اجرای چنین طرحهای مدرسه سازی با مشارکت خیّران بزرگوار است.

وی تاکید کرد: پیگیر جمع آوری مدارس کانکسی، سنگی و ناایمن و گسترش فضا‌های آموزشی هستیم و در این مسیر از همت خیران در کنار مشارکت دولت بهره می‌گیریم.

سرمست گفت: این مدرسه امروز با مشارکت خیّر بزرگوار و دولت ساخته شده که ۳۵ درصد هزینه‌های آن برعهده خیّر و ۶۵ درصد دیگر نیز برعهده دولت بوده است، اما ارزش همین ۳۵ درصد مشارکت، چنان بالا است که تصمیم گرفتیم نام مدرسه به نام خانم شادمان باشد.

وی افزود: اهمیت اجرای طرحهی آموزش و پرورش چنان بالا است که توجهی به حجم و ابعاد آن نداریم، زیرا مهم این است که ساخت یک مدرسه و پروژه آموزشی، منشا اثر و کار ارزشمندی است.

استاندار با اشاره به تاکید خیّر مدرسه ساز تبریزی، حاج کریم مردانی آذر بر احداث مدارس باکیفیت و ترجیحا دخترانه اظهار کرد: توسعه جامعه نیازمند آموزش نسل جدید است و اگر دختران در یک جامعه به خوبی رشد کنند، هم خودشان پرورش می‌یابند و هم در پرورش نسل جدید نقش موثری ایفا می‌کنند.

فرهودی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی هم گفت: در طرح گسترش عدالت آموزشی که از ابتدای امسال آغاز شده است ۶۴۶ کلاس درس جدید تا پایان مهر ماه آماده حضور دانش‌آموزان خواهد شد.