به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی از آتش نشانان شهر بندرعباس قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: ۲۵۴ نیروی عملیاتی آتش نشانی در ۱۱ ایستگاه شهردار بندرعباس مشغول به فعالیت هستند.

محمدامین لیاقت افزود: از هفتم مهر پارسال تا کنون ۴ هزار و ۵۰۰ عملیات آتش نشانی در شهر بندرعباس انجام داده شده است.

وی گفت: از این میزان بیشترین عملیات مربوط به نجات دادن افراد در آسانسور به علت قطعی برق است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: خاموش کردن آتش در رتبه بعدی قرار دارد.

لیاقت افزود: تا پایان سال ۹۴ نفر به نیرو‌های آتش نشانی بندرعباس اضافه می‌شود.

وی گفت: آزمون‌های عملی و کتبی از آنان گرفته شده است و در مرحله اداری قرار دارند.

شهردار بندرعباس هم گفت: همچنین ۷ دستگاه خودروی آتش نشانی به ناوگان آتش نشانی بندرعباس اضافه شد.

مهدی نوبانی افزود: از این شمار ۵ خودروی اطفای حرق و دو دوستگاه ون امداد و نجات است.

وی گفت: برای خرید این تجهیزات ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهردار بندرعباس گفت: تا دهه فجر امسال نیز تجهیزات دیگر از جمله کاور‌های آتش نشانی و ماسک‌های تنفسی خریداری می‌شود.

نوبانی افزود: خیران برای خرید و نوسازی تجهیزات آتش نشانی کمک کنند.

استاندار هرمزگان هم گفت: آتش نشانان در حادثه آتش سوزی در یکی از محوطه‌های بندرشهیدرجایی بندرعباس جلوه‌هایی از مسئولیت پذیری و شجاعت را نشان دادند.

محمد آشوری فزود: باید برای رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌ها نظارت بیشتری شود.

وی گفت: میتوان از ظرفیت‌های مناطق آزاد قشم و کیش بر اساس قانون برای نوسازی تجهیزات آتش نشانی کمک گرفت.

استاندار هرمزگان گفت: با توجه به حادثه خیزی استان، توسعه و نوسازی ناوگان آتش نشانی از ضروریات است.

عیسی عباسی عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز گفت: آتش نشانی این شهر به عنوان معین و کمکی در سراسر استان فعالیت دارد.