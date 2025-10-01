نماینده مردم بروجرد در دیدار با قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، بر توسعه ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی بروجرد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، امروز با علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در محل معاونت میراث‌فرهنگی دیدار کرد.

در این دیدار ، علی دارابی با اشاره به ثبت جهانی محوطه‌های پیشاتاریخی دره خرم‌آباد، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های استان لرستان دانست.

وی برگزاری هفته بروجرد را بستری مناسب برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این استان دانست و گفت : در این رویداد، ضمن تجلیل از مشاهیر، مفاخر و شهدای بروجرد، نمایشگاه کتاب و آثار این شخصیت‌ها و همچنین شب شعر برگزار شود.

این دیدار با هدف تقویت هویت فرهنگی و توسعه پایدار بروجرد، گامی مهم در راستای معرفی ظرفیت‌های این شهر تاریخی به‌شمار می‌رود.

مقصودی هم با اشاره به برگزاری رویداد هفته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بروجرد طی مهرماه جاری ، بر لزوم بهره‌برداری از جاذبه‌های گردشگری مناطق ونایی، گلگشت و کپرگه تأکید کرد.

نماینده بروجرد همچنین تسریع در ثبت جهانی مسجد جامع بروجرد در فهرست مساجد ایرانی و حفاظت از میراث طبیعی و باغ های این شهر را خواستار شد.