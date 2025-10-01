طرحهای راهسازی آذربایجانغربی؛ الگویی از کیفیت و استاندارد مطلوب
معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: روند اجرای طرحهای راهسازی و کیفیت مصالح به کارگیری شده در آذربایجانغربی از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مطابق استانداردهای لازم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ غزال راهب در بازدید از روند اجرای طرحهای راهسازی در آذربایجانغربی اظهار داشت: با اجرای طرحهای راهسازی مطابق با استانداردهای ملی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه زیرساختهای حملونقل تثبیت شده و مسیری که نهتنها ایمنی و رفاه شهروندان را ارتقا داده، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی منطقه نیز میشود.
وی ادامه داد: توسعه محورهای مواصلاتی به خصوص در آذربایجانغربی و در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین که محل تردد زائران اربعین حسینی بوده بسیار حائز اهمیت بوده و طبق بازدیدهای میدانی انجام شده استفاده از مصالح مرغوب و مطابق با استانداردهای لازم در اجرای پروژههای راهسازی مشهود بوده و این عملکرد بسیار قابل تقدیر است.
معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: موضوع توجه ویژه به کیفیت قیر و آسفالت و سایر مباحث مرتبط با روسازی و زیرسازی از مواردی است که بیش از پیش در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برنامهریزی و پیگیری و ارزیابی میشود.
راهب افزود: همچنین توجه به ظرفیت ادارات کل استانها نیز در برنامهریزیهای مد نظر قرار گرفته است و آذربایجانغربی نیز عملکرد خوبی را دارد و رعایت اصول مهندسی روز و توجه به مسائل زیستمحیطی از جمله ویژگیهای قابل توجه در اجرای طرحهاست.
وی افزود: کاهش هزینههای اجرایی، افزایش عمر بهرهبرداری و در نهایت رضایت هموطنان و استفادهکنندگان از شبکه راهها و معابر مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است.