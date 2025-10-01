پخش زنده
فرمانده انتظامی بابلسر از انهدام باند ۱۰ نفره سارقان معتاد و دستگیری مالخر و کشف اموال مسروقه در بخش بهنمیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از انهدام باند ۱۰ نفره سارقان معتاد و دستگیری مالخر و کشف اموال مسروقه در بخش بهنمیر شهرستان بابلسر خبر داد.
سرهنگ سید جعفر افضلی افزود: ماموران فرماندهی انتظامی بخش بهنمیر با اقدام اطلاعاتی در هفته جاری با اجرای طرح آرامش، ۲ پاتوق سارقان معتاد را در سطح بخش بهنمیر شناسایی و با انجام عملیات پلیسی، ۱۰ متهم به سرقت را دستگیر کردند.
وی با اشاره به اینکه اعضای این باند از افراد بومی شامل ۸ مرد و ۲ زن بودند بیان کرد: این افراد معتاد با طراحی نقشه در این پاتوقها اقدام به سرقت مرکبات و اماکن خصوصی و انبارها و سایر سرقتها در سطح شهر و بخش میکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری از مواد مخدر و اموال مسروقه کشف که به مقر انتظامی دلالت شد.
وی با اشاره به کشف بیش از ۳۰ فقره از پرونده سرقت تاکنون گفت: کلیه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شدند.
سرهنگ افضلی در پایان با تاکید بر ادامه روند شناسایی مالیاختگان و دستگیری سایر همدستان آنها از حمایت قاطع دستگاه قضایی قدردانی کرد و بیان داشت: حفظ امنیت عمومی خط قرمز پلیس بوده و با هرگونه تهدید علیه آرامش شهروندان برخورد قاطع خواهد شد.