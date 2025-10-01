معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خانگی از ۲۰۰ مگاوات به هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در گفتگو با خبرنگار به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، اظهار داشت: بر اساس طرحی که با تأمین مالی صندوق توسعه ملی ابلاغ شده، قرار است هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خانگی در اختیار مردم قرار گیرد. این اقدام می‌تواند تحولی بزرگ در تأمین برق مطمئن و پایدار از طریق نیروگاه‌های خانگی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خانگی افزود: در حال حاضر مجموع نیروگاه‌های تجدیدپذیر خانگی در کشور حدود ۲۰۰ مگاوات است، اما با اجرای این طرح، ظرفیت یادشده چندین برابر افزایش خواهد یافت.

پرنده مطلق تأکید کرد: انتخاب و احداث هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پشت‌بامی علاوه بر تأمین برق پایدار، به صنعت برق کشور در زمینه صرفه‌جویی انرژی و کاهش تلفات شبکه نیز کمک می‌کند.

به گفته وی، این اقدام بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پیش از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.