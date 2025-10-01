تقویت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، تضمینی برای بهبود معیشت کشاورزان آذربایجانغربی
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: توسعه و تقویت صندوق حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میتواند نقش بسزایی در افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمدرضا اصغری در نشست مشترک با سیدعلی میران جدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهرهوری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، اظهار کرد: تجمیع صندوقهای شهرستانی در قالب صندوق استانی و فعالیت آنها به عنوان شعب زیرمجموعه، علاوه بر تسهیل خدماترسانی، موجب حل بهتر مشکلات فعالان بخش کشاورزی خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صندوق استانی در ساماندهی فعالیتها افزود: این صندوق میتواند با تأمین منابع مالی برای واردات نهادههای دامی، خرید، توزیع و بازاررسانی محصولات، نقش مهمی در بهبود چرخه تولید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کند.
اصغری همچنین تأکید کرد: تعاونیها و تشکلهای کشاورزی استان توانایی حضور در تمام حلقههای زنجیره تولید تا بازار را دارند و در صورت همافزایی بیشتر، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی میتواند جایگاه برجستهتری در سطح ملی کسب کند.
در ادامه این نشست، سیدعلی میران جدی نیز بر ضرورت جذب سرمایهگذاران جدید تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، تولیدکنندگان بذر، کارگزاریهای کود، صنایع بزرگ و تشکلهای فراگیر کشاورزی، موجب افزایش سرمایه صندوق و مشارکت فعالتر در توسعه پایدار این بخش خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد صندوق استانی آذربایجانغربی تصریح کرد: این صندوق جزو واحدهای پیشرو در کشور محسوب میشود و هدف اصلی ما، ارتقای سرمایه و گسترش فعالیتهای این صندوقها در سطح کشور است.