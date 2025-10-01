پخش زنده
امروز: -
پویش «مهر ایران» با حضور هنرمندان، ورزشکاران و نویسندگان به منظور نگارش نامه برای فرزندان دانشآموز شهدای جنگ ۱۲ روزه، پنجشنبه ۱۰ مهر در باغ کتاب تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مدیریت امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پویش «مهر ایران» را پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۶ در باغ کتاب تهران برگزار میکند.
این برنامه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده است. در این رویداد فرهنگی، جمعی از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون، ورزشکاران، نویسندگان، شاعران، معلمان و فعالان فرهنگی و اجتماعی گرد هم میآیند تا نامههایی خطاب به فرزندان دانشآموز شهدای جنگ ۱۲ روزه بنویسند.
بر اساس آمار اعلامشده، تهران بیش از ۵۰۰ شهید در این جنگ داشته که بیش از ۱۰۰ نفر از آنها دارای فرزند دانشآموز بودهاند. در فاز نخست این پویش، چهرههای سرشناس در کنار مردم به نگارش نامه میپردازند. در مرحله بعد، عموم مردم و دیگر هنرمندان میتوانند از طریق پرتال سازمان به نشانی farhangsara.ir دلنوشتهها و نامههای خود را ارسال کنند.
این نامهها در نهایت به کودکان و نوجوانان فرزندان شهدا تقدیم خواهد شد و آثار برگزیده در قالب کتابی منتشر میشود. علاقهمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند به نشانی میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه مدرس، خروجی کتابخانه ملی، مجموعه باغ کتاب تهران مراجعه کنند.