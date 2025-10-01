به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد گفت: رویداد بزرگداشت این ایران شناس و کتاب شناس برجسته یزدی از نیمه مهرماه به مدت یک هفته با برگزاری نشست‌هایی با حضور کتاب شناسان و ایران شناسانی از سراسر کشور انجام خواهد شد.

زارع افزود: افتتاحیه این رویداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار کتابخانه مرکزی یزد خواهد شد.

وی ادامه داد: معرفی کتابها، مرور مقالات و معرفی شخصیت برجسته این اندیشمند یزدی از برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

گفتنی است مرحوم ایرج افشار بالغ بر ۳۰۰ کتاب و سه هزار مقاله از خود به یادگار گذاشته است.