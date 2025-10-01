به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان همدان در این مراسم با بیان اینکه دانش‌آموزان لیگ جت باید به عنوان کنشگران اجتماعی-فرهنگی در مدارس نقش‌آفرینی کنند، افزود: رسالت شرکت‌کنندگان لیگ جت فراتر از یک دانش‌آموز عادی است و باید توانمندی‌های خود را در تبیین موضوعات هویتی به همسالان منتقل کنند.

مهدی عابدینی افزود: دانش‌آموزان لیگ جت باید به عنوان کنشگران اجتماعی-فرهنگی در مدارس منطقه خود نقش‌آفرینی کنند و با تبیین جدی و منطقی موضوعات، مخاطبان خود را جذب کنند.

دبیر لیگ جت استان نیز گفت: دومین دوره این رقابت از مهرماه ۱۴۰۳ با ثبت‌نام ۱۵۰۰ تیم از سراسر استان آغاز شد که پس از برگزاری مرحله شهرستانی، ۲۱ تیم به مرحله استانی راه یافتند.

جلال تلطفی افزود: در مرحله استانی، تیم‌ها موظف به تولید کلیپ با موضوع روایت سرزمین من، شرکت در مسابقه کتابخوانی و تهیه محتوای بومی بودند و در نهایت ۵ تیم پسران و ۵ تیم دختران به مرحله کشوری راه یافتند که مسابقات آن، آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود.