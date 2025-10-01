فرماندار پلدشت گفت: در نیمه اول سال جاری ۷۰ تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در نیمه اول سال جاری در سطح شهرستان پلدشت توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار شهرستان پلدشت صبح امروز در جلسه تنظیم بازار این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در نیمه اول سال جاری ۷۰ تن کالای اساسی مورد نیاز مردم به منظور تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع شده است.

رعنا قربانی کالا‌های توزیع شده را گوشت مرغ، گوشت منجمد، برنج، شکر و روغن مایع و جامد اعلام کرد.

فرماندار پلدشت در این جلسه بر نظارت مستمر از بازار تاکید کرد و گفت: باید در این نظارت‌ها گران فروشان را شناسایی و طبق قانون با آنها برخورد شود.

سامر اسدی مدیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه گفت: مردم می‌توانند مورد مشکوک و گران فروشی کالا‌های اساسی و قیمت مرغ خارج از قیمت مصوب را به شماره‌های ۳۴۲۸۶۰۳۵ و ۳۴۲۸۲۰۹۰ گزارش دهند.