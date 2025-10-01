به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان نوشهر، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی با همکاری ماموران اداره برق به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

وی افزود: پس از بازرسی‌های دقیق از محل مورد نظر، ۳۰ ماینر که به صورت غیر قانونی در حال فعالیت بودند کشف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ نورانی ضمن هشدار به افراد سود جو خاطر نشان کرد: استفاده از ماینر بدون مجوز قانونی نه تنها موجب اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود، بلکه طبق قانون بعنوان قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.