دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری برای خدماترسانی و مقابله با حوادث احتمالی در فصل سرما به حالت آماده باش در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گفت: همه دستگاههای اجرایی استان برای خدماترسانی و مقابله با حوادث احتمالی در فصلهای پاییز و زمستان در آمادهباش کامل هستند.
جعفر مردانی مدیریت بحران را بر اساس چهار اصل پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و پاسخ دانست و گفت: اجرای دقیق این اصول میتواند علاوه بر کنترل تهدیدات، موجب ارتقای توان مدیریتی و انسجام سازمانی استان شود.