نمایشگاه یک روزه سبد کودی شرکت خدماتی- حمایتی کشاورزی هرمزگان با حضور کارخانههای فعال این بخش در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر شرکت خدماتی- حمایتی کشاورزی هرمزگان گفت: این نمایشگاه یک روزه با حضور ۱۴ شرکت و کارخانه تولید کننده برتر کود کشور با هدف تولید و توزیع نهادههای کشاورزی برگزار شده است.
طهماسب غلامپور افزود: تولیدکنندگان حاضر در این نمایشگاه، شرکتهای دانش بنیانی هستند که محصولات تولیدی آنها از کیفیت بالایی برخوردار است.
وی گفت: با توجه به آغاز فصل زراعی و باغی در هرمزگان، تامین بموقع کود مورد نیاز کشاورزان از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
غلامپور افزود: براساس تفاهمنامه و قراردادی که بین ۴۵ کارگزار تولید کننده نهادهها و زنجیره توزیع منعقد شده است، از این پس کودهای با کیفیت در اختیار کشاورزان زراعی و گلخانه داران قرار میگیرد.
مدیر شرکت خدماتی- حمایتی کشاورزی هرمزگان افزود: فرآیند توزیع نهادههای بخش کشاورزی در کشور به دو روش کودهای پایهای یارانهای و غیر یارانهای صورت میگیرد.
وی گفت: سال گذشته در هرمزگان در بخش کودهای پایه مانند کودهای ازته و فسفاته بیش از ۱۹ هزار تن کود توزیع شد و ۶۵ درصد کود مورد نیاز برای امسال استان نیز تامین شده است.
محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هم در این نمایشگاه گفت: کشاورزان استان میتوانند با مراجعه به کارگزاریها و مراکز جهادکشاورزی کود مورد نیاز خود را تامین کنند و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.
سطح زیرکشت محصولات کشاورزی هرمزگان ۱۶۵ هزار هکتار، با تولید سالانه ۴ میلیون تن انواع محصولات است.