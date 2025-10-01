رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: همه دستگاه‌ها باید برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری هم‌افزایی کنند.

گردشگری، حلقه اتصال اقتصاد، فرهنگ و دیپلماسی کشور

گردشگری، حلقه اتصال اقتصاد، فرهنگ و دیپلماسی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌اصغر شالبافیان در جلسه کارگروه تخصصی ملی بررسی برنامه دستگاه‌های اجرایی برای مبادله موافقت‌نامه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در عمارت تاریخی شمس‌العماره کاخ گلستان برگزار شد، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی در حوزه گردشگری تاکید کرد .

وی افزود : گردشگری به‌عنوان صنعتی ارزآور، درآمدزا و اشتغال‌آفرین می‌تواند یکی از ارکان تحقق اهداف توسعه‌ای کشور باشد و همه دستگاه‌ها باید برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در این بخش هم‌افزایی کنند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : در حال حاضر بیش از دو هزار و ۷۰۰ طرح گردشگری در سراسر کشور در دست اجراست که از این میان ۱۵۳ طرح با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

شالبافیان با بیان این‌که بخش عمده این طرح‌ها توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال احداث است، افزود: این طرح ها سرمایه‌های ملی و مردمی به شمار می‌آیند و لازم است تمامی دستگاه‌ها با رفع موانع و ارائه حمایت‌های لازم، مسیر تحقق اهداف صنعت گردشگری را هموار سازند. افتتاح هر مرکز اقامتی یا تأسیسات گردشگری، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال چندین نفر را فراهم می‌کند و اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد محلی و ملی خواهد داشت.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تکالیف قانونی این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی کشور گفت : عمل به این وظایف نه‌تنها موجب رونق گردشگری، بلکه عاملی راهبردی در ارزآوری، افزایش درآمد‌های پایدار و تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور خواهد بود.

شالبافیان تأکید کرد: اگر قرار است گردشگری به جایگاه واقعی خود دست یابد، باید توجه به این صنعت در سطوح ملی و محلی افزایش یابد. گردشگری تنها یک فعالیت فرهنگی یا خدماتی نیست؛ بلکه موتور محرک توسعه پایدار و حلقه اتصال اقتصاد، فرهنگ و دیپلماسی کشور است.