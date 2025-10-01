به همت خیران و بسیج سازندگی ۲۰سری جهیزیه به نوعروسان ماسال اهدا و یک رشته راه روستایی در روستای خانقاهبر ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ احمد ابراهیمی، رئیس بسیج سازندگی استان گیلان در سفربه ماسال گفت: ۲۰ سری جهیزیه هر کدام به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به نوعروسان در هفته دفاع مقدس، اهدا شد.

وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس، طرح آسفالت خیابان حافظ روستای خانقاهبر ماسال با اعتبار ۳ میلیارد و پانصدمیلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ احمد ابراهیمی همچنین با خانواده شهید فاضل دولتی در ماسال دیدار و گفت‌و‌گو کرد.